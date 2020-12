Stand: 28.12.2020 09:30 Uhr Ordnungsamt Hamborg-Mitt

De Bezirk Mitt schall in’t tokamen Johr wedder en egen Ordnungsamt kriegen. Dorför wüllt se Mitarbeiders ut verscheden Rebeten tosamenleggen. Se schüllt in den Bezirk Päsenz wiesen, man ok tosamen grote Kontrullen maken. De Ordnungsdeenst schall dörch Unifoorm-Kledaasch un Deenstwagens in’n Bezirk goot to sehn ween. // Stand 28.12.2020 Kl. 9:30

