Stand: 24.12.2020 09:30 Uhr Verbaden Casino in Wandsbeek

In Wandsbeek hett de Polizei in de Nacht noch en verbaden Casino uthaven. Anwahners hebbt en Henwies op de Glücksspeel-Party an de Walddörperstraat geven. De Beamten hebbt veeruntwintig Mannslüüd an Speeldischen - ahn Masken un Afstand funnen. Un denn hebbt se noch Drogen, Metzen, un bummelig veerteihndusend Euro in bar sekerstellt. Verleden Wekenenn hebbt se bi en Razzia an Viddelmillion Euro in Beslag nahmen. // Stand 24.12.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.12.2020 | 09:30 Uhr