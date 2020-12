Stand: 23.12.2020 09:30 Uhr Scharpere Regeln för Pleegheime

In de Hamborger Pleegheime gellt vun morgen af an scharpere Regeln. All Besökers mööt nu en negativen Corona-Test vörwiesen. Dat hett de Senaat güstern fastleggt. So wüllt se beter op de Lüüd oppassen, de in de Pleegheime wahnt. Vun tokamen Week af an schall dat mööglich ween, dat sik Besökers vun Pleegheime an en Reeg Steden testen laten köönt. Kösten deit dat Anbott vun de Stadt nix. / Stand: 23.12.2020, Klock 9:30

