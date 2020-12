Stand: 23.12.2020 09:30 Uhr Hamborger Klimaschutzgesett

Op all Hüüs, de in Hamborg nee boot warrt, mööt in Tokunft Solaranlagen opricht warrn. Gellen schall dat in twee Johr. Dat steiht in’t Klimaschutzgesett vun de Stadt. Wenn Heizungen uttuuscht warrt, denn schall al vun tokamen Johr af an föffteihn Perzent vun de Energie, de bruukt warrt, vun nawassen Energie kamen. De Verbänn vun de Wahnungswirtschop bekrittelt de Plaans. Se sünd bang vör högere Bedrievskosten för veel Hüerslüüd. / Stand: 23.12.2020, Klock 9:30

