Stand: 23.12.2020 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag hebbt de Wulken de Bavenhand un dat is teemlich gries. Över Dag gifft dat ok wedder wat Natts vun baven. De Temperaturen klattert op söss bet söven Graad. Opstünns sünd dat dree Graad an de Süderelv. Mit witte Wiehnacht warrt dat düt Johr nix: För Hilligavend sünd Wulken un Regen bi veer bet söss Graad anseggt. / Stand: 23.12.2020, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.12.2020 | 09:30 Uhr