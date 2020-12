Stand: 21.12.2020 09:30 Uhr Ne’e Corona-Oort

Düütschland hett vun vundaag af an den Floogverkehr mit Grootbritanien instellt. Dor geiht en ne’e Oort vun dat Corona-Virus üm, mit de een sik noch gauer antseken kann. Ok annere Länner hebbt Floogverbinnen kappt. Bavento sünd de Haven vun Dover un de Eurotunnel för Utreisen sparrt. Man de ne‘e Mutatschoon vun dat Virus is ünner annern ok al in Däänmark, in de Nedderlannen un in Italien opdükert. //Stand 21.12.2020 Kl. 9:30

