Stand: 11.12.2020 09:30 Uhr Masken för ümsünst

Dormit sik all Minschen, de över sösstig sünd, beter vör Corona wohren künnt, schüllt se FFP2-Schutzmasken kriegen un dat ümsünst. So hett dat Sunheitsminister Jens Spahn verspraken. De Aftheken aver sitt dordörch nu in’e Kniep. Alleen hier bi uns in’e Stadt mööt düssen Maand twee Millionen Masken verdeelt warrn. De Aftheker-Kamer is nich ganz övertüücht dorvun, wat een düssen groten Barg överhaupt levern kann. Af Dingsdag schüllt de Lüüd över sösstig de eersten Masken för ümsünst in de Aftheken kriegen künnen.

// Stand: 11.12.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.12.2020 | 09:30 Uhr