Stand: 10.12.2020 09:30 Uhr Dree düütsche Clubs sünd wieder

Mönchengladbach un Bayern München staht bi de Football-Champions-League in't Achtelfinaal. De Bayern weern Lokomotive Moskau mit twee to null över. Mönchengladbach harr twoors bi Real Madrid mit null to twee dat Nasehn, aver liekers is de Vereen een Runn wiederkamen – jüst so as de Bayern un vörher al RB Leipzig. // Stand: 10.12., Klock 09:30

