Stand: 09.12.2020 00:00 Uhr Corona-Tallen in Düütschland

De Laag in düütsche Krankenhüüs warrt jümmers keddeliger. Binnen een Dag sünd fiefhunnertnegentig Corona-Patschenten storven. Dat sünd so veel Doden as noch nienich. Vunmorgen mellt dat Robert-Koch-Institut, dat sik üm un bi twintigdusendachthunnert Lüüd nee an Corona ansteken hebbt. Dat sünd goot dreedusendfiefhunnert mehr as vör een Week. / Stand: 09.12.2020, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.12.2020 | 09:30 Uhr