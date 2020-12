Stand: 08.12.2020 10:15 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Je länger de Dag duert, üm so fründlicher warrt he. Noch hebbt wi veel Wulken, beten dakig is dat, un Sprüttenregen kann’t ok noch geven. Later dröögt dat af, un de Sünn kümmt tominnst‘n beten dörch. De Temperatur kladdert op nich mehr as fief Graad. Dor sünd wi ok ran; opstunns hebbt wi in Allermeuh al fief Graad. De Wind dorto kümmt lau ut Oost bet Süüdoost. Un so geiht dat wieder: Morgen kriegt wi wedder veel Wulken, Neveldöker un Sprüttenregen bi nich veel anner Temperatur as hüüt. / Stand: 08.12.20 Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 08.12.2020 | 10:15 Uhr