NDR 1 Welle Nord

Mit spitze Tung verhannelt Thomas Lenz de Buernproteste in't Land un hett Berufschölers to faten, de campen gaht, wiel's keen anner Dack öwer'n Kopp betahlen koent. Un denn hett ok noch de NDR-Hölpsaktschoon Hand in Hand anfungen. 3 Min