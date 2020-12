Stand: 07.12.2020 09:30 Uhr Inkoopladens weern to vull

An’t Wekenenn mussen se masse Geschäften in Hamborg för’n korte Tiet dicht maken. Dor wullen eenfach to veel Lüüd inköpen. In de Europapassaasch, in’t Alsterhuus un in’t Billsteed-Center stunnen se dorüm buten Slang. Man wat dat Center-Management seggt, weern dor blots halv so veel Minschen in de Binnenstadt ünnerwegens as in’t verleden Johr. // Stand: 07.12.2020, Kl. 9:30

