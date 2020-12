Stand: 04.12.2020 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Vunmorgen kann dat deelwies noch’n beten Regen oder ok Sneeregen geven. Dordör kann dat denn stedenwies mitünner ok Glatt warrn op de Straten un op de Footstiegen. Hier mutt een denn ‘n beten oppassen. Ansünsten blifft dat meisttiets dröög vundaag bi Temperaturen vun bet to fief Graad. Un dat Wekenenn warrt meist jüst so as vundaag bi Temperaturen twüschen veer un söss Graad.

// Stand: 04.12.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.12.2020 | 09:30 Uhr