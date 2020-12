Stand: 02.12.2020 09:30 Uhr Stadt will högere Gebühren nehmen

In Hamborg sett se de städt’schen Gebühren üm bet to dree Perzent rop. To’n eersten Januaar mutt een för Drinkwater un för dat Afhalen vun’n Müll mehr betahlen. To’n eersten Maal köst dat ok Geld, wenn de Füerwehr Deerten redden mutt. De Höögde richt sik denn ganz na den Opwand, de so dorbi harrn. // Stand: 02.12.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.12.2020 | 09:30 Uhr