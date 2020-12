Stand: 01.12.2020 09:30 Uhr Bald Corona-Impfstoff in Düütschland?

Dat Impfen gegen Corona kümmt in Düütschland neger un neger. De US-Pharmakonzern Moderna hett en Andrag stellt, dat sien Corona-Impfstoff na de USA nu ok in de EU tolaten warrt. Dat gifft al en Verdrag, mit den de EU sik goot hunnertsösstig Millionen Partien to’n Impfen sekert. / Stand: 01.12.2020, Klock 9:30

