Stand: 01.12.2020 09:30 Uhr HSV hett keen Glück

In de twete Football-Bunnsliga is de HSV opstünns op den drütten Platz in de Tabell afsackt. De VfL Bochum steiht an twete Steed – de Jungs harrn gegen Fortuna Düsseldörp tohuus mit fief to null de Nees vörn. / Stand: 01.12.2020, Klock 9:30

