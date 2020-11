Stand: 30.11.2020 09:30 Uhr Millionen dör Bröök

Hamborg hett düt Johr al mehr as 1,2 Millionen Euro dör Corona-Strafen innahmen. Mehrstendeels müssen Lüüd betahlen, de nich nog Afstand hoolt hefft. So sä dat de Binnenbehöörd. Wokeen sik in Hamborg nich doran hoolt, mutt bet to eenhunnertföfftig Euro betahlen. | Stand 30.11.2020 Kl. 9:30

