Stand: 27.11.2020 09:30 Uhr Övernachten to Wiehnachten

Wenn över Wiehnachten de Familie to Besöök kummt, dröfft se denn bi uns in Hamborg in en Hotel övernachten? So as NDR 90,3 wies worrn is, sett sik mit düsse Fraag jüst de Senaat ut‘nanner. So as dat in en aktuelle Vörschrift binnen steiht, sünd Reisen vun Touristen verbaden, vun Geschäftslüüd sünd de Reisen aver verlöövt. De Hotelbedrievers in Hamborg, de wüllt hier in düsse Fraag nu Kloorheit hebben, woans dat över Wiehnachten wiedergahn schall.

// Stand: 27.11.2020, Kl. 9:30

