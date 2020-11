Stand: 26.11.2020 10:15 Uhr Hamborger Antwoort op Corona-Fohrplaan

De Eerst Börgermester vun Hamborg Peter Tschentscher seggt, dat Corona-Top-Dreepen is allerbest lopen. Un denn seggt he, de tweet Corona-Well is in Hamborg braken, de Pandemie man wiederhen ünnerwegens. He röppt de Minschen in Hamborg op, dat se vör de Fierdaag to Huus blievt, üm so op sik sülvst un anner Lüüd optopassen. Ünnernehmens gifft he den Raatslag, dat se Bedriefsferien makt. / Stand: 26.11.20 Klock: 09:30

