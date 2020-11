Stand: 24.11.2020 09:30 Uhr Gesunheitsämter an’t Limit

De Hamborger Gesundheitsämter, de arbeid wegen Corona ümmer noch an jümehr Limit. Dat is bi en Bericht to de aktuelle Situatschoon rutsuert, de NDR 90,3 vörliggt. Dorna gifft dat alleen in Altona in teihn Pleegheime Corona Fälle. Dorto kaamt noch Scholen un Wahninrichten. Wat de Bericht seggt, schafft de Ämter de Arbeid - as dat Naverfolgen vun Kontakten - mal eben so, wiel ümmer mehr Minschen instellt warrt. //Stand 24.11.2020 Kl. 9:30

