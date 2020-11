Stand: 24.11.2020 09:30 Uhr Trump maakt Weg free

In de USA hett Präsident Donald Trump den Weg dorför free maakt, dat de Amtsgeschäfte an den Wahlsieger Joe Biden övergeven warrn köönt. Nadem Trump dat wekenlang blockeert harr, hett he nu sien Regeren seggt, se schüllt mit Bidens Team tosamenarbeiden. Dormit kriegt de tokamen US-Böversten Büros un Geller, de för den Machtwessel bruukt warrt. Dorvun, dat he de Wahl verloren hett, dor will Trump aver liekers nix vun weten. // Stand 24.11.2020 Kl. 9:30

