Stand: 23.11.2020 09:30 Uhr CDU-Oppositschoon föhlt sik övergahn

De Hamborger CDU will, dat de Börgerschop bi de Corona-Regeln mehr mitbestimmen schall. Frakschoons-Vörsitter Dennis Thering sä, een kunn dat nich länger hennehmen, dat de Senaat in Saken Corona eenfach wat verordnen deit, an't Parlament vörbi. Un Thering will ok, dat toeerst de Frakschonen Bescheed vun'n Senaat kriegen schüllt, bevör ne'e Corona-Vörschriften künnig maakt warrt. // Stand: 23.11., Klock 09:30

