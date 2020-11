Stand: 20.11.2020 09:30 Uhr Is de Sternbrüch to groot?

Wat geiht dat nu wieder mit den Neebo vun’e Sternbrüch in Hamborg? In düsse Saak gifft dat ümmer noch Striet. Nu sünd ok de Afornten vun’e SPD in’e Börgerschop gegen den gewaltigen Neebo in Altna. Vör allen Dingen seggt se, dat de hunnertacht Meter lange Rundbogenbrüch veel to groot is. De Verkehrsutschuss vun’e Börgerschop will nu noch mal Midde Dezember mit Fachlüüd över de ganze Saak snacken.

// Stand: 20.11.2020, Kl. 9:30

