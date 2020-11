Stand: 20.11.2020 09:30 Uhr Corona-Tallen

In Düütschland steekt sik ümmer noch veel Lüüd mit dat Corona-Virus an: De Tallen sünd stabil, blievt aver hooch. Dat Robert-Koch-Institut snackt vundaag vun üm un bi dreeuntwintigdusendsösshunnert ne’e Fäll, de dat geven hett. Dat sünd goot dusend mehr as güstern un in etwa hunnert mehr as noch för een Week.

// Stand: 20.11.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.11.2020 | 09:30 Uhr