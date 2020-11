Stand: 20.11.2020 09:30 Uhr US-Wahl: Stimmen natellt

Bi de Wahl in Amerika, in’e USA, wiest ümmer noch nix op hen, dat dor an dreiht worrn is. In den Bunnsstaat Georgia hebbt se de Stimmen nu noch mal natellt un dor is bi rutsuert, dat Joe Biden mit goot twölfdusend Stimmen vöörn liggt. De Afkaten vun Präsident Donald Trump griept nu op en Komplott - op Verschwörungstheorien - op trüch. Se seggt, de Demokraten harrn an‘e Wahl mit de Hölp vun Kommunisten ut Venezuela, Kuba un woll ok China an rümdoktert.

// Stand: 20.11.2020, Kl. 9:30

