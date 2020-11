Stand: 20.11.2020 09:30 Uhr Neebo för Forschung

Beiersdörp boot midden in Hamborg en ne’et Forschungs-Zentrum. Dorför gifft de Nivea-Konzern sösstig Millionen Euro ut. De Bo schall blangen de Firmen-Zentraal in Einbüddel henkamen un in veer Johr fardig ween. Mitarbeiders vun Beiersdörp schüllt dor experimenteren un ne’e Kosmetik-Woren in lütte Serie produzeren.

// Stand: 20.11.2020, Kl. 9:30

