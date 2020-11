Stand: 19.11.2020 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Eendoont wo schöön dat nu utsüht, dat warrt vundaag noch teemlich puustig. Dorto wiest sik to’n Nameddag noch dicke Wulken un dat pladdert denn ok jümmer wedder bi Temperaturen bet to teihn Graad. Un düsse teihn Graad, de köönt wi in Billwarder ok nu al meten.

Ok morgen sünd jümmer wedder masse Wulken to sehn un dor kümmt ok de een oder anner Flaag op uns to, af un an ok mal beten Grisselgrussel mit dorbi. Dat allens bi’n mauen Wind ut Süüdwest un Temperaturen bet to acht Graad. // Stand 19.11.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.11.2020 | 09:30 Uhr