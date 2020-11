Stand: 18.11.2020 09:30 Uhr Gurgel-Test op St. Pauli

Op'n Speelbudenplatz warrt vundaag de eerst Corona-Gurgeltest-Statschon opboot. Losgahn schall dat man eerst, wenn ok de App, de man dorto bruukt, freeschalt warrt. En Hamborger Ünnernehmen hett dat in de Hand. Dat Robert Koch-Institut is sik man nich seker, wo goot so en Gurgeltest an'n End is. Dat weer noch nich goot noch studeert. De Test schall fiefuntwintig Euro kösten. Stand 18.11.2020 Kl. 9:30

