Stand: 13.11.2020 09:30 Uhr Ne’e Arger wegen Corona

De Havengeboortsdag fallt nu ok dat tokamen Johr ut. Liggt an den ganzen Corona-Slamassel. De Laag is hier eenfach to unseker. So as de Tourismusverband dat seggt, is dat för de Schaustellers en Katastroph. Hotels, Schaustellers, Barkassenbedrievers un Gästeführers entgaht so nu Innahmen, an de se al seker glöövt hebbt. Ok de Fischmarkt blifft eerstmal dicht. Wegen de Corona-Vörschriften sünd dor man blots hunnert Besökers verlöövt – dat lohnt sik so nich för de Budenbedrievers.

// Stand: 13.11.2020, Kl. 9:30

13.11.2020