Stand: 12.11.2020 09:30 Uhr Börgerschop över Schoolünnerricht

De Hamborgsche Börgerschop hett güstern över den Ünnerricht in Coronatieden snackt. All Parteien weern sik eens: De Schoolbedriev sall wiedergahn. Man de Linke krittelt, de Senaat hett jüst dorför keen Plaan.

Un denn hebbt de Parlamentariers noch seggt, Lüüd mit Schulden mööt beter beraden warrn. Dörch de Corona-Pandemie rutscht jümmer mehr Hamborgers in de Schuldenfall. // Stand 12.11.2020, Kl. 9:30

