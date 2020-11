Stand: 12.11.2020 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Köönt ji jo noch op de griesen Wulken vun güstern besinnen? De sünd vundaag ok wedder dor. Man dat mag angahn un gegen Meddag drängelt quetsch sik nochmal so’n beten de Sünn na vörn. Nützt aver allens nix. In Corona-Tieden warrt ok de Wulken jümmer dicker un to’n Nameddag hen, dor kann’t denn okmal wat Natts vun baven geven. Dat allens bi Temperaturen bet to twölf Graad. Opstunns meet wi in Braamfeld noch söven Graad.

Morgen sünd de Temperaturen meist liek, dorför hett de Sünn beten mehr Lust. // Stand: 12.11.2020, Kl. 9:30

