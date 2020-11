Stand: 11.11.2020 09:30 Uhr Ida Ehre School blifft dicht

De Ida Ehre School in Einbüddel blifft bet to’t Enn vun de tokamen Week dicht. Dat hett de Schoolbehöörd so entscheed. Se hebbt en ganze Reeg Schölers test. Dorbi is rutsuert, dor hebbt sik minnst fiefunföfftig Schölers un Mitarbeiders ansteken. Fiefuntwintig Klassen mööt dorüm nu in Quarantään. Ok all anner Schölers vun de Ida- Ehre-School süllt tohuus blieven. De School plaant nu Fernünnerricht.// Stand 11.11.2020, Kl. 9:30

