Stand: 09.11.2020 09:30 Uhr

Wenn de Daak sik oplööst hett, denn kann ok mal de Sünn schienen, aver dat gifft ok dicke Wulken, blifft aver meisttieds dröög – bi bet to negen Graad. Nu (Klock negen) sünd dat op Finkwarder fief Graad. De süüdoosten Wind weiht man flau. Morgen eerstmal griese Supp, un ganz villicht pliert later de Sünn mal dör de Wulken – bi bet to acht Graad. // Stand: 09.11., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.11.2020 | 09:30 Uhr