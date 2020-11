Stand: 05.11.2020 09:30 Uhr US-Wahl: Biden liggt vörn

Bi’t Rennen üm dat Amt vun den US-Präsidenten hett de Demokraat Joe Biden opstünns de Nees vörn. Amerikaansche Medien hebbt vermellt, dat Biden in Michigan un Wisconsin wunnen hett. Ok in Nevada un Arizona schall de Demokraat knapp vörn liggen. Middewiel hebbt ok de Gerichten mit de Wahl to doon. In Michigan un Pennsylvania wüllt Donald Trump sien Republikaners dat Uttellen vun de Stimmen stoppen. / Stand: 05.11.2020, Klock 9:30

