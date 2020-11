Stand: 05.11.2020 09:30 Uhr Wedder mehr Hamsterkööp

Nu, wo dat öffentliche Leven wedder teemlich daalfohrt is, fangt de Hamborgers vunwegen Corona wedder mit de Hamsterkööp an. De Hannelsverband Noord mellt, dat de Kunnen vör allen Nudeln, Eten in Dosen un Klopapeer inkööpt. En Reeg Ladens hebbt wedder en böverste Grenz fastleggt, woveel de Lüüd inköpen dörvt. De Verband wiest dor ok op hen, dat de Lagers vull sünd un dat dat nich nödig is, so veel to bunkern. / Stand: 05.11.2020, Klock 9:30

