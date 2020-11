Stand: 04.11.2020 09:30 Uhr Bo vun Brüch

De ne’e grote Bahnbrüch an de Steernschanz warrt boot. Ok de gröne Verkehrssenater Anjes Tjarks höllt an de Plaans vun de Düütsche Bahn fast. He süht keen anner Mööglichkeit. Wat he meent bütt en lüttere Brüch nich noog Platz för Bussen un Footgängers. De Denkmaal-Vereen nöömt düsse Entscheden en „Desaster“, wieldat se meent, dat Stadtbild nimmt dörch den Neeboo Schaden an. // Stand: 04.11.2020, Kl. 9:30

