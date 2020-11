Stand: 04.11.2020 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag wesselt sik Sünn un Wulken munter af. Mag ween un dat gifft ok mal de een oder anner lütte Flaag bi’n mauen Wind ut Süüdwest bet West. De Temperaturen schafft dat noch op bet to twölf Graad. Opstunns meet wi al in Billwarder noch acht Graad.

Morgen lacht uns de Sünn erstmal fründlich an, man later kaamt dor doch jümmer mehr Wulken mit dorto. Liekers blifft dat dröög bi Temperaturen beet to dörteihn Graad. // Stand: 04.11.2020, Kl. 9:30 Vundaag wesselt sik Sünn un Wulken munter af. Mag ween un dat gifft ok mal de een oder anner lütte Flaag bi’n mauen Wind ut Süüdwest bet West. De Temperaturen schafft dat noch op bet to twölf Graad. Opstunns meet wi al in Billwarder noch acht Graad.

Morgen lacht uns de Sünn erstmal fründlich an, man later kaamt dor doch jümmer mehr Wulken mit dorto. Liekers blifft dat dröög bi Temperaturen beet to dörteihn Graad. // Stand: 04.11.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.11.2020 | 09:30 Uhr