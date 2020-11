Stand: 03.11.2020 09:30 Uhr Anslag in Wien

In de öösterrieksche Hauptstadt Wien hett dat en Anslag geven. Een Mann, oder en Reeg Mannslüüd hebbt in en Utgahviddel üm sik schaten. Hunnerte Beamten sünd noch in’n Insatz. Een Fro un twee Mannslüüd sünd to Dode kamen. Söventeihn Minschen hebbt wat afkregen. Ok een Mann, de dat woll daan hett, is storven. He weer woll Islamist. Dat see de öösterrieksche Binnenminister Karl Nehammer. / Stand: 03.11.2020, Klock 9:30

