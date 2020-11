Stand: 03.11.2020 09:30 Uhr Noch keen gaue Coronatests in Hamborger Heime

Dor warrt woll noch en poor Weken in’t Land trecken, bet se an Hamborger Pleegheime to faste Tieden Coronatests maken köönt, bi se se foorts weet, wat een sik ansteken hett, oder nich. Bedrievers vun Heime seggt, dat jüm Personaal fehlt, dat düsse Tests ornlich maken kunn. Ok, wenn se nu noch in de Kniep sünd, meent de Bedrievers, dat de Infekschoonsschutz dör ne’en Tests, de gauer gaht, düütlich beter warrt. / Stand: 03.11.2020, Klock 9:30

