Stand: 02.11.2020 09:30 Uhr Ne'e Corona-Regeln in Kraft

Vun vundaag an gellt in Hamborg as ok in Düütschland: so wenig Kontakt to anner Lüüd as mööglich. Privat un op de Staat dröfft sik blots noch Minschen ut twee Huusholden dropen – un in de Summ nich mehr as teihn Minschen. Gastronomie, as ok Sport- un Fitnessclubs blievt eerst mal bet to't End vun'n Maand to. Mach man ween, dat dat noch länger anduert. Kitas un Scholen op de anner Siet: De blievt open – un ok Besöök in Pleegheimen un die mehrsten Krankenhüüs sünd wieder mööglich. | Stand 02.11.2020 Kl. 09:30

