Stand: 02.11.2020 09:30 Uhr Wahlkampf in de USA

Morgen warrt in de USA de tokamen Präsident wählt. Vundaag maakt de twee Kandidaten noch mal groot Skektakel to't End vun'n Wahlkampf. Präsident Donald Trump as ok sien Kontrahent Joe Biden warrt later an'n Dag in'n US-Staat Pennsylvania vör jümehr Anhängers snacken. Pennsylvania is en vun de sonöömten Swing-States. Dat sünd US-Staaten, wo de twee groten Parteien in de verleden Johren jümmer üm un bi gliek op ween sünd. Trotz de Corona-Pandemie plaant Trump woll ok en Wahlparty in't Witt Huus mit veerhunnert Gäst, de man all test warrn schüllt. | Stand 02.11.2020 Kl. 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 02.11.2020 | 09:30 Uhr