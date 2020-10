Stand: 30.10.2020 09:30 Uhr Corona-Kurs op’n Kieker

Hamborgs Böverste vun’e Ärztekamer, Pedram Emami, will vunwegen den ganzen Corona-Slamassel, dat de Bunnsdag dor mehr mit inbunnen warrt. In’n Snack mit NDR 90,3 bekrittel he bavento, dat dat man blots enkelte Fachlüüd gifft un nich jümmerto en ganze Reeg an faste Lüüd, de de Kanzlersch un de Lännerchefs in de Saak beraadt. Emami fehlt ok in dat Grote un Ganze en kloren Kurs, de achter de ne’en Corona-Oplagen stickt. Bet nu weer dat ok noch ganz un goor unkloor, woans dat na den deelwiesen Lockdown wiedergeiht.

