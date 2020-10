Stand: 29.10.2020 09:30 Uhr Klimaplaan 2025 vörstellt

Hamborg Water will in Tokunft mehr Energie produzeren as verbruken. Dat kann een ut den Klimaplaan 2025 rutlesen, den se güstern vörstellt hebbt. Üm dat to schaffen, wüllt se 50 Millionen Euro in de Klääranlaag Köhlbrandhöft rinsteken. Dor warrt in Fuultoorns ut Kläärslamm Gas maakt. Ut en Deel dorvun köönt se denn Stroom maken. / Stand: 29.10.2020, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.10.2020 | 09:30 Uhr