Stand: 29.10.2020 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag sünd teemlich vele Wulken an’n Heven. Ok de een oder anner Regenschuer is dorbi. An’n Namiddag warrt dat weniger. Un af un an kriegt wi ok de Sünn mal to sehn. An’n Avend treckt vun Westen her denn ne’e Wulken op. Bi twölf bet dörteihn Graad blaast de Wind frisch mit starke Böen. Opstünns sünd dat acht Graad in Bohrenfeld. Ok morgen süht dat nich veel anners ut: Veel Wulken un Regen. Bi veerteihn bet föffteihn Graad is dat en lütt beten warmer as vundaag. / Stand: 29.10.2020, Klock 9:30

