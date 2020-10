Stand: 28.10.2020 09:30 Uhr Corona in Hamborg

Övermorgen will Hamborg in en Sitten buten de Reeg över den Vörslag ut de Bund-Länner-Konferenz snacken. Ok in Hamborg stiegt de Corona-Tallen an. Opstünns mööt hunnertveertig Corona-Patschenten in Krankenhüüs bedoktert warrn. Binnen een Week hett sik de Tall verduppelt. De Sundheitsämter hebbt böös Kummer ruttofinnen, woneem sik de Lüüd ansteken hebbt, ok wenn de Bunnswehr jüm dorbi hölpen deit. Blots bi söss Perzent vun de Nee-Infekschonen is kloor, woneem sik de Minschen ansteken hebbt. / Stand: 28.10.2020, Klock 9:30

