Stand: 27.10.2020 09:30 Uhr Corona in Düütschland

Bunnswiet gifft dat vun güstern af an ölvendusendveerhunnert ne’e Corona-Infektschonen. Dat hett dat Robert-Koch-Institut hüütmorgen in de Fröh mellt. Kanzlersch Angela Merkel will de Ministerpräsidenten wull morgen vörslagen, dat all Restaurants un Kröög tomaken schüllt. Wat de „Bild“-Zeitung schrifft, schüllt ok Veranstaltens verbaden warrn. Scholen, Kitas un Geschäfte, de schüllt aver - wat se seggt - apen blieven. Blots wenn se in en Gebeet mit sünnerlich hoge Corona-Tahlen liggen doot, denn mag ween, dat se ok tomaakt warrt. //Stand 27.10.2020 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.10.2020 | 09:30 Uhr