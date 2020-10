Stand: 27.10.2020 09:30 Uhr Hamborger Scholen

Wo schüllt de Hamborger Scholen dormit ümgahn, dat de Corona-Tahlen na baven gaht? De Öllernkamer un de Linke, de wüllt de Klassen opdelen un lütter maken, so dat ok dat Risiko sik antosteken lütter warrt. Uns Schoolsenater Ties Rabe will de Scholen liekers so lang as irgend geiht apen laten. He meent, dat sik Kinner negen mal mehr in jümehr Freetiet ansteken doot, as in de School. //Stand 27.10.2020 Kl. 9:30

