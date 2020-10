Stand: 26.10.2020 09:30 Uhr Keen Parteidag in'n Dezember

De CDU ehr Bunns-Parteidag, wo se en ne'en Vörsitter bi wählen wüllt, de schall nu wegen Corona doch opschoven warrn. Dat Blatt "Die Welt" meldt, Partei-Baas Annegret Kramp-Karrenbauer will hüüt vörslaan, den för Anfang Dezember in Stuttgart plaanten Parteidag aftoseggen. Se schall ok al snackt hebben mit de dree Kandidaten för ehr Nafolg, mit Armin Laschet, Friedrich Merz un Norbert Röttgen. // Stand: 26.10., Klock 09:30

