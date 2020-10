Stand: 26.10.2020 09:30 Uhr Weniger Inköpers ünnerwegens

Bi den verkoopsapenen Sünndag in Hamborg weer nich so veel los, as de Hannel vörher dacht hett. In de Binnenstadt un in de Stadtdele weern düütlich weniger Minschen ünnerwegens as sünst. Dor achter steken doot woll de jümmer högeren Corona-Tahlen un dat Smuddelwedder. // Stand: 26.10., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 26.10.2020 | 09:30 Uhr