Stand: 23.10.2020 09:30 Uhr Corona in Hamborg

De Corona-Oplagen, de in Hamborg gellt, de schüllt vundaag bi en Drapen buten de Reeg noch scharper maakt warrn. Dat liggt an de Tahlen, de na baven gaht. Bi private Fiern will de Senaat woll vundaag teihn Lüüd ut twee Huusholden as böverste Grenz setten. Kunn angahn, dat se vundaag ok besluten doot, dat de Winterdom afseggt warrt. Kitas un Scholen schüllt aver op’e anner Siet apen blieven. Dat hett Soziaalsenatersch Melanie Leonhard noch mal düütlich maakt.

// Stand: 23.10.2020, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.10.2020 | 09:30 Uhr